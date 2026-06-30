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Стали известны подробности ДТП около деревни Ольгино

Водитель не выдержал безопасную дистанцию.

Женщине потребовалась медицинская помощь после массового ДТП возле деревни Ольгино, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Нижегородской области.

Напомним, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся, согласно обновленным данным, с 18 автомобилями. ДТП произошло в районе 07:50.

Пострадала женщина — водитель одного из автомобилей. Врачи осмотрели ее на месте и установили шоковое состояние.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что водителя, который устроил смертельное ДТП на нижегородской трассе, заключили под стражу.