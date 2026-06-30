Стали известны подробности ДТП около деревни Ольгино

Женщине потребовалась медицинская помощь после массового ДТП возле деревни Ольгино, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Нижегородской области.
Напомним, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся, согласно обновленным данным, с 18 автомобилями. ДТП произошло в районе 07:50.
Пострадала женщина — водитель одного из автомобилей. Врачи осмотрели ее на месте и установили шоковое состояние.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что водителя, который устроил смертельное ДТП на нижегородской трассе, заключили под стражу.