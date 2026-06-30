Чусовской округ Прикамья вслед за медведями атаковали дикие кабаны

В Прикамье участились случаи выхода из леса диких животных. В Гремячинске несколько дней назад на жителей города наводил ужас бродящий по улицам медведь. Все попытки отогнать его из городской черты не увенчались успехом.
В конце прошлой недели администрация Чусовского округа официально подтвердила появление медведей в поселках Комарихинский и Кутамыш. На этом встречи чусовлян с представителями дикой природы не завершились.
Богатая на события пятница 26 июня преподнесла еще один сюрприз. Жители деревни Никифорово рядом с комплексом ООО «Россохи» заметили две семьи кабанов. Окружные власти рекомендовали принять во внимание выход диких животных и соблюдать осторожность при посещении лесного массива.
Жителей Чусовского округа просят проявлять максимальные внимательность и осторожность, ни в коем случае не пытаться контактировать с дикими животными. В случае опасности необходимо звонить на номер экстренных служб «112».
Еще один случай встречи диких животных с людьми произошел днем 30 июня. Издание «Парма новости» сообщило о нападении медведя на шестиклассника. Ребенок с мамой собирал ягоды в 3 км от деревни Васюкова Кудымкарского округа. Медведь исцарапал мальчика и не нанес ему серьезных травм. Жизнь ребенка вне опасности. После посещения больницы его опустили домой и прописали амбулаторное лечение.