Чусовской округ Прикамья вслед за медведями атаковали дикие кабаны

Еще один случай встречи диких животных с людьми произошел днем 30 июня. Издание «Парма новости» сообщило о нападении медведя на шестиклассника. Ребенок с мамой собирал ягоды в 3 км от деревни Васюкова Кудымкарского округа. Медведь исцарапал мальчика и не нанес ему серьезных травм. Жизнь ребенка вне опасности. После посещения больницы его опустили домой и прописали амбулаторное лечение.