В Краснодаре автомобилистка на BMW снесла столбы и обесточила перекресток

Последствия ДТП оказались масштабными для городской инфраструктуры. От столкновения столбы были разрушены, а провода оборвались и опасно нависли над проезжей частью. Это привело к обесточиванию части сетей и, что наиболее критично для дорожного движения, отключению светофоров на этом перекрестке. Без регулирующих сигналов ситуация на дороге быстро ухудшилась, образовав затор. К счастью, несмотря на внушительные повреждения техники и городских коммуникаций, в результате инцидента никто не пострадал.