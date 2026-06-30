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В Краснодаре автомобилистка на BMW снесла столбы и обесточила перекресток

К счастью, обошлось без пострадавших.

Источник: t.me/mvd23krasnodar

Ранним утром 30 июня оживленный перекресток улиц Красных Партизан и Каляева в Краснодаре превратился в зону повышенного риска из-за серьезной аварии.

Около шести часов утра 33-летняя водитель автомобиля BMW, двигаясь со стороны улицы Каляева, потеряла контроль над машиной. Иномарка вылетела на тротуар, ударилась о бордюрный камень и с такой силой врезалась в две опоры линии электропередач, что конструкции не выдержали удара.

Последствия ДТП оказались масштабными для городской инфраструктуры. От столкновения столбы были разрушены, а провода оборвались и опасно нависли над проезжей частью. Это привело к обесточиванию части сетей и, что наиболее критично для дорожного движения, отключению светофоров на этом перекрестке. Без регулирующих сигналов ситуация на дороге быстро ухудшилась, образовав затор. К счастью, несмотря на внушительные повреждения техники и городских коммуникаций, в результате инцидента никто не пострадал.

Реакция служб была оперативной. Бригада электриков быстро прибыла на место происшествия и приступила к устранению повреждений линий электропередач. Параллельно специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара начали работы по восстановлению светофорного оборудования. По предварительным оценкам, его полноценная работа возобновится в течение двух дней.

Городские власти уже обозначили свою позицию относительно финансовой стороны вопроса. Дептранс намерен взыскать с виновницы аварии полную компенсацию за причиненный городскому имуществу ущерб. Женщине предстоит оплатить не только ремонт поврежденных опор ЛЭП, но и восстановление вышедших из строя светофоров, работа которых была нарушена в результате ее действий.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.