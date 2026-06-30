Омичи нескончаемым потоком шли проститься с убитым студентом

В Омске 30 июня прошла церемония прощания с 20-летним Александром Трипутенем, убитым на пустыре в Советском округе. Как сообщает корреспондент omsk.aif.ru, люди шли на церемонию нескончаемым потоком: друзья, однокурсники, учителя гимназии, соседи, знакомые по волонтёрским делам. Каждый хотел сказать хоть слово о нём, будто так можно было удержать память о парне, который, казалось, не умел говорить «нет» тем, кто нуждался в поддержке.
Соседка Екатерина едва сдерживала слёзы: «Так уходят только ангелы. Он единственный в семье. Хороший мальчик».
Друг Владислав вспоминал, как любил спорить с Сашей — и как эти споры всегда были особенными: «Мне всегда было с ним очень интересно. Все темы — и про политику, и про самое приземлённое — он умел сделать живыми. Очень добрый, всегда придёт на помощь, всегда по первому, наверное, зову».
Мама Александра Елена на церемонии едва держалась на ногах от горя. Она так и не смогла поверить, что тот, кто ещё недавно писал ей каждые полчаса, теперь навсегда останется в её памяти — в рассказах друзей, в старых сообщениях, в несбывшейся мечте стать историком.
Ранее мы рассказывали, что в Омске началось прощание с убитым студентом Александром Трипутенем. Тогда люди только начинали собираться у места церемонии. Теперь город проводил Сашу в последний путь.