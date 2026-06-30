Омичи нескончаемым потоком шли проститься с убитым студентом

В Омске 30 июня прошла церемония прощания с 20-летним Александром Трипутенем, убитым на пустыре в Советском округе. Как сообщает корреспондент omsk.aif.ru, люди шли на церемонию нескончаемым потоком: друзья, однокурсники, учителя гимназии, соседи, знакомые по волонтёрским делам. Каждый хотел сказать хоть слово о нём, будто так можно было удержать память о парне, который, казалось, не умел говорить «нет» тем, кто нуждался в поддержке.