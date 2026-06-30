СК прокомментировал версию об уходе Усольцевых по скрытой тропе в тайге

Следователи опровергли информацию о якобы существующих секретных тропах и дорогах, по которым могла уйти пропавшая под Красноярском семья Усольцевых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.