СК прокомментировал версию об уходе Усольцевых по скрытой тропе в тайге

Следователи опровергли информацию о якобы существующих секретных тропах и дорогах, по которым могла уйти пропавшая под Красноярском семья Усольцевых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.
«Никаких скрытых троп, дорог на месте пропажи Усольцевых нет», — заявили в ведомстве.
Ранее в СМИ появилась информация, что Усольцевы могли уйти с Кутурчинского Белогорья «по тайной тропе или скрытой дороге», о существовании которой якобы знал только «ограниченный круг людей».
Напомним, семья Усольцевых пропала в конце сентября 2025 года во время турпохода. Многочисленные поиски семьи осенью прошлого года результатов не дали. В начале лета 2026 года их поиски возобновили.
Самих людей не обнаружили, но поисковикам удалось найти вещи, которые проверят на принадлежность Усольцевым.
Следователи изначально рассматривали три основные версии исчезновения семьи: несчастный случай, криминальное происшествие и побег. Версии побега и похищения позднее были опровергнуты.