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Три человека погибли и двое пострадали при ДТП в Хакасии

Днем 30 июня на трассе Абакан — Ак-Довурак в Хакасии случилась смертельная авария. Погибли 37-летний водитель, 12-летний мальчик и 4-летняя девочка. Еще двое несовершеннолетних доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Аскизском районе Хакасии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли трое человек, включая двоих детей. Еще двое несовершеннолетних госпитализированы. Об этом сообщили в МВД по республике.

Авария случилась днем 30 июня на 55-м километре автодороги Абакан — Ак-Довурак. По предварительным данным, 37-летний водитель иномарки не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся.

Водитель и двое пассажиров — 12-летний мальчик и 4-летняя девочка — скончались на месте происшествия от полученных травм. Еще двое пассажиров, 14-летние подростки, доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.