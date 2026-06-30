Три человека погибли и двое пострадали при ДТП в Хакасии

В Аскизском районе Хакасии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли трое человек, включая двоих детей. Еще двое несовершеннолетних госпитализированы. Об этом сообщили в МВД по республике.
Авария случилась днем 30 июня на 55-м километре автодороги Абакан — Ак-Довурак. По предварительным данным, 37-летний водитель иномарки не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся.
Водитель и двое пассажиров — 12-летний мальчик и 4-летняя девочка — скончались на месте происшествия от полученных травм. Еще двое пассажиров, 14-летние подростки, доставлены в медицинское учреждение.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.