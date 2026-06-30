СБУ задержала экс-министра энергетики Крыма Колобова по делу о госизмене

Ведомство не называет имя фигуранта дела, о задержании именно Колобова сообщают собеседники «Общественного». Его обвиняют по статье УК Украины о госизмене. Экс-министру энергетики Крыма грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Мужчина арестован, права на залог у него нет. Колобов возглавлял крымское минэнерго с мая по июнь 2014 года.