СБУ задержала экс-министра энергетики Крыма Колобова по делу о госизмене

Согласно заявлению в Telegram-канале СБУ, экс-министру инкриминируют помощь России в якобы «установлении контроля» над тепловыми и ветряными электростанциями полуострова. Его задержали в Киеве, куда Колобов приехал «решать личные вопросы».
Ведомство не называет имя фигуранта дела, о задержании именно Колобова сообщают собеседники «Общественного». Его обвиняют по статье УК Украины о госизмене. Экс-министру энергетики Крыма грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Мужчина арестован, права на залог у него нет. Колобов возглавлял крымское минэнерго с мая по июнь 2014 года.
СБУ и департамент киберполиции Украины 19 июня задержали разработчиков поддельного приложения воинского учета «Резерв+». Клонированное приложение полностью имитировало официальное, а доступ к нему был платным и стоил 1,2 тыс. гривен (2 тыс. рублей) в месяц. Пользователи могли самостоятельно изменять свои учетные данные и дописывать отсрочку от призыва.
После внесения соответствующих изменений, военнообязанные предъявляли подложные электронные документы сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) во время проверок. Сервисом пользовалось более 4 тыс. человек, которые пытались избежать мобилизации.