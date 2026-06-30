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СБУ задержала экс-министра энергетики Крыма Колобова по делу о госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего министра энергетики Республики Крым Сергея Колобова по делу о государственной измене. Об этом 30 июня сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на источники.

Источник: Известия

Согласно заявлению в Telegram-канале СБУ, экс-министру инкриминируют помощь России в якобы «установлении контроля» над тепловыми и ветряными электростанциями полуострова. Его задержали в Киеве, куда Колобов приехал «решать личные вопросы».

Ведомство не называет имя фигуранта дела, о задержании именно Колобова сообщают собеседники «Общественного». Его обвиняют по статье УК Украины о госизмене. Экс-министру энергетики Крыма грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Мужчина арестован, права на залог у него нет. Колобов возглавлял крымское минэнерго с мая по июнь 2014 года.

СБУ и департамент киберполиции Украины 19 июня задержали разработчиков поддельного приложения воинского учета «Резерв+». Клонированное приложение полностью имитировало официальное, а доступ к нему был платным и стоил 1,2 тыс. гривен (2 тыс. рублей) в месяц. Пользователи могли самостоятельно изменять свои учетные данные и дописывать отсрочку от призыва.

После внесения соответствующих изменений, военнообязанные предъявляли подложные электронные документы сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) во время проверок. Сервисом пользовалось более 4 тыс. человек, которые пытались избежать мобилизации.

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