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Нашли тело мужчины, который пропал во время сплава в Красноярском крае

Ранее на реке Агул спасатели нашли тело пропавшей женщины.

В Ирбейско-Саянском округе завершились поиски пары, которая пропала во время сплава по реке Агул. Сегодня спасатели обнаружили тело мужчины. Ранее было найдено тело его сожительницы. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Напомним, что туристы отправились в маршрут 19 июня на двух лодках: в одной находились сами путешественники, в другой — вещи. Вернуться они планировали 26 июня, но на связь с родственниками так и не вышли. Спасатели нашли перевёрнутые лодки, а затем и тела.

Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливают следователи. Основная версия — опрокидывание из-за сильного течения и заторов из брёвен.

Ранее мы сообщали, что мужчина погиб при опрокидывании лодки в Красноярском крае.