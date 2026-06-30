Нашли тело мужчины, который пропал во время сплава в Красноярском крае

Напомним, что туристы отправились в маршрут 19 июня на двух лодках: в одной находились сами путешественники, в другой — вещи. Вернуться они планировали 26 июня, но на связь с родственниками так и не вышли. Спасатели нашли перевёрнутые лодки, а затем и тела.