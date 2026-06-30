Нашли тело мужчины, который пропал во время сплава в Красноярском крае

В Ирбейско-Саянском округе завершились поиски пары, которая пропала во время сплава по реке Агул. Сегодня спасатели обнаружили тело мужчины. Ранее было найдено тело его сожительницы. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.
Напомним, что туристы отправились в маршрут 19 июня на двух лодках: в одной находились сами путешественники, в другой — вещи. Вернуться они планировали 26 июня, но на связь с родственниками так и не вышли. Спасатели нашли перевёрнутые лодки, а затем и тела.
Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливают следователи. Основная версия — опрокидывание из-за сильного течения и заторов из брёвен.
Ранее мы сообщали, что мужчина погиб при опрокидывании лодки в Красноярском крае.