Тело пропавшего туриста из Красноярска нашли в реке Агул

Вечером 30 июня в реке Агул Ирбейско-Саянского округа спасатели обнаружили тело 43-летнего туриста недалеко от места, где нашли его сожительницу. В краевом МВД добавили, что сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа.
Напомним, 20 июня семейная пара из Красноярска приехала в деревню Агул, где должна была начать сплав по реке на двух лодках. Чуть позже они перестали выходить на связь.
По предварительным данным Следственного комитета, в одной лодке находились сами туристы, в другой — их вещи. Пара должна была вернуться 26 июня, однако они не прибыли к этому сроку.
Оба тела лежали в растительности и сухих бревнах. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.