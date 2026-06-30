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Тело пропавшего туриста из Красноярска нашли в реке Агул

Тело туриста обнаружили в реке Агул недалеко от места, где нашли его сожительниц.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 30 июня в реке Агул Ирбейско-Саянского округа спасатели обнаружили тело 43-летнего туриста недалеко от места, где нашли его сожительницу. В краевом МВД добавили, что сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

Напомним, 20 июня семейная пара из Красноярска приехала в деревню Агул, где должна была начать сплав по реке на двух лодках. Чуть позже они перестали выходить на связь.

По предварительным данным Следственного комитета, в одной лодке находились сами туристы, в другой — их вещи. Пара должна была вернуться 26 июня, однако они не прибыли к этому сроку.

Оба тела лежали в растительности и сухих бревнах. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.