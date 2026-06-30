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СМИ: в США арестовали россиянку, похищавшую посылки с золотом и часами

Вероника Митина из Краснодара обвиняется в серии краж дорогих посылок в США. Злоумышленница представлялась курьером и забирала золотые слитки, монеты и часы Cartier. Сейчас она находится под стражей, ей предъявлено 12 обвинений, включая мошенничество и торговлю краденым.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В США предъявлены обвинения 34-летней уроженке Краснодара Веронике Митиной, которая под видом курьера похищала дорогостоящие отправления. Общий ущерб от ее действий оценивается в 90 тысяч долларов, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, Митина входила в состав онлайн-группировки, которая искала в Telegram объявления о дорогостоящих заказах. Злоумышленница связывалась с отправителями, представлялась курьером и забирала посылки, передвигаясь на автомобиле Lexus. В период с августа 2025 года по апрель 2026-го она совершила три крупные кражи: похитила часы Cartier стоимостью 8 тысяч долларов, две золотые монеты на 9,5 тысяч и золотые слитки на 70 тысяч долларов.

В настоящее время Митина находится под стражей в исправительном центре Тернера Гилфорда Найта. Ей предъявлено 12 обвинений, включая крупную кражу, мошенничество и торговлю краденым имуществом. Девушка полностью признала свою вину.

Правоохранительные органы проверяют возможную связь Митиной с другим задержанным ранее россиянином, 43-летним Владимиром Кудяковым, который также использовал поддельные документы для хищения ценных посылок в США.

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