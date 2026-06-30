СМИ: в США арестовали россиянку, похищавшую посылки с золотом и часами

В США предъявлены обвинения 34-летней уроженке Краснодара Веронике Митиной, которая под видом курьера похищала дорогостоящие отправления. Общий ущерб от ее действий оценивается в 90 тысяч долларов, сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, Митина входила в состав онлайн-группировки, которая искала в Telegram объявления о дорогостоящих заказах. Злоумышленница связывалась с отправителями, представлялась курьером и забирала посылки, передвигаясь на автомобиле Lexus. В период с августа 2025 года по апрель 2026-го она совершила три крупные кражи: похитила часы Cartier стоимостью 8 тысяч долларов, две золотые монеты на 9,5 тысяч и золотые слитки на 70 тысяч долларов.
В настоящее время Митина находится под стражей в исправительном центре Тернера Гилфорда Найта. Ей предъявлено 12 обвинений, включая крупную кражу, мошенничество и торговлю краденым имуществом. Девушка полностью признала свою вину.
Правоохранительные органы проверяют возможную связь Митиной с другим задержанным ранее россиянином, 43-летним Владимиром Кудяковым, который также использовал поддельные документы для хищения ценных посылок в США.