В Перми сильный ливень размыл откос насыпи в районе станции «Пермь-1»

Откос поврежден у железнодорожного института, частично затопило железнодорожные пути. Из-за последствий стихии временно остановлено движение поездов на Горнозаводской ветке. Пермская пригородная компания сообщила задержках пригородных поездов по техническим причинам на участке между станциями «Пермь-2» и «Пермь-1».