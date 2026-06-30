9 мигрантов работали без разрешений на стройке в Волгограде

В Советском районе Волгограда полицейские выявили факты незаконного привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности. Проверка проходила на территории строящегося образовательного учреждения, в Волгограде совместно работали сотрудники УВМ ГУ МВД и военного следственного отдела СК России по гарнизону.
Во время рейда установлено, что иностранцы работали без разрешения на работу либо патента. В отношении 9 человек составлены административные материалы. Также выяснилось, что пятеро из них находились на территории России нелегально.
Нарушителей поместили в центр временного содержания иностранных граждан регионального главка МВД.
«По факту незаконного привлечения к трудовой деятельности мигрантов проводится проверка», — сообщили в пресс-службе волгоградской полиции.
Решение в отношении индивидуального предпринимателя будет принято по итогам разбирательства.
Ранее сообщалось о раскрытии убийства в Палласовском районе Волгоградской области.