Пермяки сообщают о задержке поездов из-за размытых сильным ливнем путей

Пермяки сообщают сайту perm.aif.ru о задержке поездов, следующих в Горнозаводском направлении, на неопределённое время из-за размытых сильным ливнем путей вечером 30 июня.
Такое объявление, по словам горожан, прозвучало около 18:00 на станции Пермь I.
«Я каждый день езжу на электричке домой, в Лёвшино. Сегодня, когда пришёл на станцию, услышал объявление о том, что в связи с погодными условиями поезда временно не ходят. Застрявшие сразу в двух направлениях электрички мы видели сами. Вода поднялась до уровня рельс. Я подходил к дежурному за объяснениями. Он сказал, что скорее всего сегодня поезда больше не пойдут. Придётся ехать на автобусе», — рассказал сайту perm.aif.ru пермяк Павел.
Собеседник добавил, что на вокзале скопилась большая толпа людей. Среди них — в том числе те, кто планировал уехать в Чусовой, Лысьву и другие города Прикамья.
Сайт perm.aif.ru направил в Пермскую пригородную компанию запрос о времени, которое необходимо будет потратить на устранение неполадок.