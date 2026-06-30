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В Краснодаре обломки БПЛА ВСУ упали на крышу многоэтажки

В Прикубанском округе Краснодара обломки БПЛА ВСУ упали на крышу многоэтажного дома, пострадавших и повреждений нет, сообщил глава города Евгений Наумов.

Источник: РИА "Новости"

«На крышу многоэтажного дома упали обломки БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.

На месте работают оперативные службы.

Накануне в Славянском районе Краснодарского края после атаки украинских беспилотников обезвредили восемь опасных обломков.

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