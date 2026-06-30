В Перми из-за ливня приостановлено движение пригородных поездов

Мощный ливень размыл откос железной дороги у станции Пермь-1, из-за чего здесь прекратилось движение электропоездов. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
Сильные дожди обрушились на Пермь в последний день июня. На улицах потоп, автомобили стоят в огромных пробках. Ливень размыл откос рядом со зданием железнодорожного транспорта. Вода также затопила железнодорожные пути. В результате остановлено движение поездов на горнозаводской линии.
В минтрансе пояснили, что восстановительные работы уже ведутся и, когда запустят движение, будет сообщено дополнительно.