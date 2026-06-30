Шестимесячный младенец погиб в результате атаки украинских БПЛА на Подмосковье

«Страдают гражданские лица, гибнут дети. Это результат действий киевского режима, об этом должны знать все. И об этом должны помнить все», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Произошедшее также прокомментировал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, Украина целенаправленно атакует густонаселенные жилые массивы и гражданскую инфраструктуру. Так, по информации дипломата, с 22 по 28 июня ВСУ выпустили не менее 5,1 тыс. боеприпасов. За неделю от обстрелов пострадали 285 мирных жителей, еще 42 погибли.