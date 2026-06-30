Гострудинспекция выясняет подробности ДТП на Бору

Гострудинспекция в Нижегородской области устанавливает все подробности дорожно-транспортного происшествия на Бору, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что утром во вторник, 30 июня, на трассе Нижний Новгород — Семенов произошла авария с участием двух грузовиков и микроавтобуса.
В результате ДТП пострадали четыре работника ООО «БОРСКОЕ ДРСП», находившиеся в салоне микроавтобуса.
«Устанавливаем все обстоятельства, ожидаем поступление необходимых документов от работодателя и больницы», — сообщил руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес.
Ранее сообщалось о подробностях ДТП возле деревни Ольгино.