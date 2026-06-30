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Гострудинспекция выясняет подробности ДТП на Бору

В аварии пострадали работники ООО «БОРСКОЕ ДРСП».

Гострудинспекция в Нижегородской области устанавливает все подробности дорожно-транспортного происшествия на Бору, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что утром во вторник, 30 июня, на трассе Нижний Новгород — Семенов произошла авария с участием двух грузовиков и микроавтобуса.

В результате ДТП пострадали четыре работника ООО «БОРСКОЕ ДРСП», находившиеся в салоне микроавтобуса.

«Устанавливаем все обстоятельства, ожидаем поступление необходимых документов от работодателя и больницы», — сообщил руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес.

Ранее сообщалось о подробностях ДТП возле деревни Ольгино.