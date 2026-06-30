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В Прикамье медведь напал на мальчика, собиравшего в лесу землянику

В Кудымкарском округе Пермского края медведь набросился на мальчика, который вместе с мамой собирал землянику. Об этом сообщает ТАСС.

В Кудымкарском округе Пермского края медведь набросился на мальчика, который вместе с мамой собирал землянику. Об этом сообщает ТАСС.

Нападение дикого зверя на ребенка произошло около деревни Тебенькова. Подросток с мамой находились в лесу, когда вдруг появился медведь и напал на мальчика.

Исцарапав юного сборщика земляники, лесной обитатель скрылся в тайге. Ребенок был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, сейчас он на амбулаторном лечении.

Это не первый случай выхода медведей к людям в этом году в Прикамье. Недавно была объявлена охота на зверя в городе Гремячинске. Здесь медведь несколько дней бродил по улицам города, и власти решили его отстрелить.