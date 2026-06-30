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«Общественное. Новости»: жена Ермолаева не пострадала при взрыве в Монако

Анна рассказала, что они сотрудничают со следствием и правоохранительными органами.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Супруга бизнесмена украинского происхождения Вадима Ермолаева Анна не пострадала при взрыве в Монако, так как находилась в другом месте. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости», связавшееся с Анной Ермолаевой.

«Сейчас мы находимся в состоянии сильного стресса и активно сотрудничаем со следствием и правоохранительными органами», — приводит СМИ ее слова.

При этом женщина отказалась сообщить подробности инцидента. В настоящее время посольство Украины во Франции и Княжестве Монако выясняет обстоятельства инцидента.

Вечером 29 июня СМИ сообщили о взрыве в подъезде жилого дома в Монако. В результате пострадали три человека, все они члены одной семьи. Согласно данным следствия, неизвестный мужчина оставил рюкзак у двери дома со взрывным устройством, начиненным болтами и металлической дробью.

Впоследствии выяснилось, что в числе пострадавших — Ермолаев. В 2021 году украинский Forbes оценивал состояние Ермолаева в $220 млн. Группа «Алеф», принадлежавшая бизнесмену, занималась строительством коммерческих объектов в Днепропетровске и являлась одним из крупнейших застройщиков города. В декабре 2023 года Владимир Зеленский ввел против Ермолаева персональные санкции на 10 лет. Ермолаев является фигурантом расследования «Украинской правды» об украинских бизнесменах, политиках и олигархах, которые во время военного конфликта поселились на Лазурном побережье. Также известно, что Ермолаев отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра.

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