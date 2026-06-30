«Общественное. Новости»: жена Ермолаева не пострадала при взрыве в Монако

Впоследствии выяснилось, что в числе пострадавших — Ермолаев. В 2021 году украинский Forbes оценивал состояние Ермолаева в $220 млн. Группа «Алеф», принадлежавшая бизнесмену, занималась строительством коммерческих объектов в Днепропетровске и являлась одним из крупнейших застройщиков города. В декабре 2023 года Владимир Зеленский ввел против Ермолаева персональные санкции на 10 лет. Ермолаев является фигурантом расследования «Украинской правды» об украинских бизнесменах, политиках и олигархах, которые во время военного конфликта поселились на Лазурном побережье. Также известно, что Ермолаев отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра.