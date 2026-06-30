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Нижегородский бизнесмен осужден за хищение 2,3 млн рублей бюджетных средств

Он должен был ликвидировать свалки в Балахнинском округе.

Бизнесмена осудили за хищение бюджетных средств в особо крупном размере в Балахне. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что предприниматель совершил преступление в 2022 году. Он заключил муниципальный контракт по ликвидации свалок в Балахнинском округе. Однако вместо этого похитил 2,3 млн рублей. Предоставленные заказчику акты выполненных работ содержали ложные сведения.

Суд приговорил обвиняемого к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался побегом обвиняемых по делу об убийстве в Шахунье.