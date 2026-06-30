Нижегородский бизнесмен осужден за хищение 2,3 млн рублей бюджетных средств

Установлено, что предприниматель совершил преступление в 2022 году. Он заключил муниципальный контракт по ликвидации свалок в Балахнинском округе. Однако вместо этого похитил 2,3 млн рублей. Предоставленные заказчику акты выполненных работ содержали ложные сведения.