Жесткое ДТП в Алматы: пострадали люди, повреждены дом и опора ЛЭП

По данным очевидцев, автомобиль Toyota Camry двигался по улице Гетте в северном направлении. В это же время Hongqi E-QM5 ехал по улице Покрышкина на запад.
Перед перекрестком установлен знак «Стоп», однако водитель Hongqi, по предварительной информации, не остановился и выехал на перекресток, где произошло столкновение с Toyota Camry.
От удара Toyota Camry отбросило в сторону: у автомобиля оторвало колеса, после чего он частично снес забор частного дома.
Hongqi E-QM5, в свою очередь, врезался в опору линии электропередачи, повредив ее.
В результате аварии пострадали два пассажира Toyota Camry. Их госпитализировали в областную больницу.
На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Также ожидается прибытие специалистов электросетей для устранения последствий повреждения ЛЭП.