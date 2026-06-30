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В центре Челябинска загорелось офисное здание

Вечером во вторник, 30 июня, в Челябинске загорелось офисное здание на улице Коммуны. Самостоятельно из него эвакуировались 26 человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Источник: МЧС РФ

— Прибывшие огнеборцы обнаружили горение в помещении на пятом этаже и ликвидировали его на площади 30 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе ведомства. — На месте работают четыре единицы техники и 15 человек.

Офис, в котором произошёл пожар, сильно выгорел.

ЧП обошлось без пострадавших. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Напомним, в начале июня в Челябинске после удара молнии загорелась крыша коттеджа.

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