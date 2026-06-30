В центре Челябинска загорелось офисное здание

— Прибывшие огнеборцы обнаружили горение в помещении на пятом этаже и ликвидировали его на площади 30 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе ведомства. — На месте работают четыре единицы техники и 15 человек.
Офис, в котором произошёл пожар, сильно выгорел.
ЧП обошлось без пострадавших. Причину пожара предстоит установить специалистам.
Напомним, в начале июня в Челябинске после удара молнии загорелась крыша коттеджа.
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