Лантратова: Гибель младенца при ударе ВСУ в Егорьевске не имеет оправдания

Гибель младенца при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Егорьевске не имеет никакого оправдания. С таким заявлением во вторник, 30 июня, выступила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
— Это трагедия, унесшая жизнь младенца и сделавшая его мать инвалидом, не имеет оправдания ни с точки зрения права, ни с точки зрения человеческой морали, — говорится в ее Telegram-канале.
Лантратова также отметила, что специалисты продолжают «фиксировать обстоятельства произошедшего во взаимодействии с профильными ведомствами и добиваться всестороннего и прозрачного расследования трагедий». Ситуацию с пострадавшими она держит на личном контроле.
Об атаке дрона на частный дом в Егорьевске утром 30 июня сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Обломки беспилотников также упали на административное здание в Дубне, никто не пострадал.
Кроме того, омбудсмен напомнила, что именно сегодня пришел сороковой день со дня трагедии в Старобельске. Украинские войска в ночь на 22 мая нанесли удар беспилотниками по городу. Под обстрел попали педагогический колледж и профессиональный колледж Луганского педагогического университета. Известно, что внутри общежития, расположенного в том же здании, находились около 80 студентов.