Лантратова высказалась о гибели младенца от удара ВСУ в Подмосковье

Смерть шестимесячного ребенка после удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в частный дом в подмосковном Егорьевске не имеет никаких оправданий. Об этом в своем Telegram-канале заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Омбудсмен заявила, что атака, в результате которой погиб младенец, а его мать лишилась обеих ног, не имеет оправдания ни с точки зрения права, ни с точки зрения человеческой морали.
Лантратова выразила самые глубокие соболезнования родным и близким.
Она заявила, что власти совместно с профильными ведомствами продолжают выяснять детали произошедшего и работать над тем, чтобы расследование было всесторонним и прозрачным. Кроме того, омбудсмен отметила, что ситуация с пострадавшими находится под контролем.
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