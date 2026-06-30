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TikTok получил в РФ новый штраф за пропаганду ЛГБТ*

В Москве суд оштрафовал компанию TikTok на 3 миллиона рублей за нарушение закона о самоконтроле. Решение связано с отказом организации удалить материалы, которые были признаны нарушающими требования законодательства о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

«Таганский районный суд Москвы решил признать виновной компанию TikTok Pte Ltd. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети), и назначить наказание в виде штрафа в размере 3 миллиона рублей», — сказано в решении суда.

По данным следствия, в 2025 году платформа не удалила два ролика, содержащих, как было установлено, запрещённую информацию о ЛГБТ*.

Ранее Роскомнадзор оштрафовал TikTok на 700 тысяч рублей. Причиной стало непредоставление платформой отчётов о рассмотрении жалоб пользователей и о количестве заблокированных страниц с запрещённым контентом.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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