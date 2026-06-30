«Настоящий апокалипсис!» Сильный ливень парализовал Пермь

Вечером Пермь накрыл мощный ливень, который буквально парализовал город. Многие улицы затопило, дорожные пробки достигли максимальных десяти баллов, а часть поездов была отменена. При этом, как признаются метеорологи, вероятность таких неблагоприятных условий была крайне мала. Подробнее о том, как сейчас обстановка в городе, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Что происходит?
Дождь в Перми шёл на протяжении всего дня. Однако ближе к вечеру, когда большинство жителей возвращались с работы, ливень заметно усилился. Последствия не заставили себя долго ждать: размытый грунт, оползни и затопленные подземные переходы. На некоторых дорогах образовались настолько глубокие лужи, что у автомобилей почти полностью скрылись колеса. Пешеходам приходилось переходить дороги по колено в воде.
От сильного ветра срывало знаки и растения, а одно из деревьев на улице Крисанова, 5 упало прямо на человека. В Министерстве здравоохранения Пермского края perm.aif.ru сообщили, что прохожие вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали.
В результате непогода практически парализовала движение в городе. На дорогах образовались десятибалльные пробки (особенно в районе площади Гайдара). И, конечно же, после этого взлетели цены на такси. Стоит отметить, что расстроены такой погодой не все: очевидцы заметили молодых пермяков, которые плавали на сапборде в глубокой луже.
Доктор географических наук Андрей Шихов рассказал, что все прогнозные модели достаточно точно показывали вытянутую с северо-востока на юго-запад зону сильных дождей в районе Перми. Однако, как признается учёный, даже при таком прогнозе нельзя было с уверенностью сказать, что эпицентр осадков придётся именно на краевую столицу. По словам эксперта, достаточно было смещения зоны дождей всего на 20−30 километров в сторону — и Пермь могла бы остаться практически без осадков.
«Продолжительный ливень в Перми вызван вытянутой вдоль направления ветра (с северо-востока на юго-запад), но узкой линией конвективных ячеек с ливнями и грозами. Они проходят через город одна за другой, что обусловило в центре и на северо-востоке Перми сильный продолжительный дождь», — объяснил Андрей Шихов.
«Вода поднялась до уровня рельс».
Примерно в 18:00 на станции Пермь I прозвучало объявление о задержке поездов, следующих в Горнозаводском направлении. На вокзале быстро скопились пассажиры, среди которых были люди, планировавшие уехать в Чусовой, Лысьву и другие города Пермского края.
«Я каждый день езжу на электричке домой, в Лёвшино. Сегодня, когда пришёл на станцию, услышал объявление о том, что в связи с погодными условиями поезда временно не ходят. Застрявшие сразу в двух направлениях электрички мы видели сами. Вода поднялась до уровня рельс. Я подходил к дежурному за объяснениями. Он сказал, что скорее всего сегодня поезда больше не пойдут. Придётся ехать на автобусе», — рассказал perm.aif.ru один из пассажиров.
В краевом Министерстве транспорта эту информацию подтвердили. Из-за обильных ливней в районе Пермского института железнодорожного транспорта размыло откос насыпи, а также частично затопило железнодорожные пути. По этой причине временно остановили движение поездов на Горнозаводской ветке. В министерстве уточнили, что восстановительные работы уже ведутся. О сроках дополнительно сообщат в «Пермской пригородной компании».
«Сбой в графике движения поездов. По техническим причинам возможны задержки пригородных поездов Горнозаводского направления на участке от Перми II до Перми I. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства», — обратились к пассажирам представители компании-перевозчика.
Устранение последствий.
Глава города Перми Эдуард Соснин сообщил, что дорожные и коммунальные службы уже приступили к устранению последствий. Сейчас специалисты прочищают ливневые канализации, откачивают воду с самых проблемных точек и убирают деревья, которые упали из-за непогоды.
«Есть серьёзные повреждения. На набережной — сползание земли, поломаны некоторые элементы благоустройства и зелёные насаждения. Зафиксированы участки дорог, где из-за размыва грунта образовались провалы. Для устранения последствий направлены бригады, подвозится необходимая техника, ведутся работы по ограждению опасных зон. Службы продолжат работу до полного устранения последствий», — заявил Эдуард Соснин.
Кстати, Андрей Шихов отметил, что подобные оползни (у железнодорожных путей и на набережной), но в гораздо большем масштабе, в последний раз наблюдались после грозового шторма 16 июня 1998 года.