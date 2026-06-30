«Настоящий апокалипсис!» Сильный ливень парализовал Пермь

«Я каждый день езжу на электричке домой, в Лёвшино. Сегодня, когда пришёл на станцию, услышал объявление о том, что в связи с погодными условиями поезда временно не ходят. Застрявшие сразу в двух направлениях электрички мы видели сами. Вода поднялась до уровня рельс. Я подходил к дежурному за объяснениями. Он сказал, что скорее всего сегодня поезда больше не пойдут. Придётся ехать на автобусе», — рассказал perm.aif.ru один из пассажиров.