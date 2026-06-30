Le Figaro: Cледствие Монако склоняется к версии о причастности СБУ ко взрыву

При этом, как утверждает Le Figaro, характер преступления больше напоминает не преднамеренную попытку убийства, а своего рода «предупреждение». Такая оценка базируется на данных, полученных журналистами от информированных источников. Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов княжества пока не поступало.