СБУ заподозрили в покушении на украинского олигарха в Монако

При взрыве пострадали украинский олигарх Вадим Ермолаев, его супруга и их 13-летний сын. Ермолаев постоянно проживал в Монако, а с декабря 2023 года он находится под санкциями в соответствии с решением Совета национальной безопасности Украины, подписанным президентом страны Владимиром Зеленским. Кроме того, в 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил паспорт Кипра.