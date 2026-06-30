В Пермской пригородной компании объяснили задержку поездов на Перми I

Речь идёт об инциденте, который произошёл вечером 30 июня. Около 18:00 пермяки рассказали сайту perm.aif.ru о задержке поездов, следующих в Горнозаводском направлении, на неопределённое время. Людям объявили, что поезда временно не ходят в связи с погодными условиями. На вокзале скопилась большая толпа людей. Среди них — в том числе те, кто планировал уехать в Чусовой, Лысьву и другие города Прикамья.