В Пермской пригородной компании объяснили задержку поездов на Перми I

Представители Пермской пригородной компании объяснили сайту perm.aif.ru задержку поездов на Перми I.
Речь идёт об инциденте, который произошёл вечером 30 июня. Около 18:00 пермяки рассказали сайту perm.aif.ru о задержке поездов, следующих в Горнозаводском направлении, на неопределённое время. Людям объявили, что поезда временно не ходят в связи с погодными условиями. На вокзале скопилась большая толпа людей. Среди них — в том числе те, кто планировал уехать в Чусовой, Лысьву и другие города Прикамья.
«Размыва нет. Сошел небольшой песко-гравийный сель. С путями всё в порядке. Времени на устранение по понятным причинам не так много. Скоро всё будет хорошо», — сообщили сайту perm.aif.ru в Пермской пригородной компании.
Других подобных происшествий на железнодорожных путях, по словам представителей компании, 30 июня в Перми не происходило.
О других последствиях мощного ливня в Перми, который напугал горожан и парализовал улицы, сайт perm.aif.ru подробно рассказывал в отдельном материале.