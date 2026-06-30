Стало известно состояние студента, пострадавшего при атаке ВСУ на Старобельск

«В настоящее время мы добились того, что у него уже начали работать эти органы, функция которых была нарушена или вовсе отсутствовала, сделано несколько этапных операций. Раны, которые у него были, тяжелые раны, они заживают. Он в полном сознании», — сказал Гусаров.