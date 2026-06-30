Стало известно состояние студента, пострадавшего при атаке ВСУ на Старобельск

Пострадавшего во время атаки ВСУ на колледж в Старобельске студента Максима Копылова вскоре планируют перевести в общую палату. Об этом ИС «Вести» рассказал заместитель гендиректора по лечебной работе НМХЦ имени Н. И. Пирогова Минздрава России Виталий Гусаров.
Он напомнил, что первокурсник прибыл в тяжелом состоянии, с нарушением или отсутствием функции внутренних органов, а также с ампутированной конечностью.
«В настоящее время мы добились того, что у него уже начали работать эти органы, функция которых была нарушена или вовсе отсутствовала, сделано несколько этапных операций. Раны, которые у него были, тяжелые раны, они заживают. Он в полном сознании», — сказал Гусаров.
Врач подчеркнул, что на данный момент идет реабилитационное лечение. В ближайшее время его планируют перевести в общую палату. При этом он сообщил, что на данный момент не готов делать точные прогнозы о дальнейшем состоянии студента.
Ранее KP.RU писал, что уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила президенту Владимиру Путину об ответе верховного комиссара ООН Фолькера Тюрка. По её словам, представитель ООН ответил на ее запрос по теракту ВСУ в Старобельске.