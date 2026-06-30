«Хочу к маме»: Школьница из Челябинска сможет вернуться домой спустя 7 месяцев неволи

На состоявшемся заседании суд отказал соцзащите в ограничении родительских прав. Школьница ранее написала письмо, в котором рассказала, что мама с бабушкой навещают её каждый день, а сама она мечтает оказаться дома. На суде Лиза подтвердила, что хочет жить только с семьёй. Девочка также делилась, что 3 июля у неё день рождения, который она планирует провести с родными.