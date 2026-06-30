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«Хочу к маме»: Школьница из Челябинска сможет вернуться домой спустя 7 месяцев неволи

Челябинский суд встал на сторону 14-летней Лизы, которую семь месяцев удерживали в социальном учреждении. Девочка сможет вернуться домой к матери и бабушке.

Источник: Life.ru

Мать Лизы рассказала, как у неё забрали дочь, а её отправили на лечение в психиатрическую клинику. Видео © Telergam / Екатерина Мизулина.

История началась с жалобы соседки в органы опеки. После этого в квартиру нагрянула полиция, мать отправили в психиатрическую больницу, а ребёнка — в детский центр. В ситуацию вмешалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, а затем личный контроль установил глава СКР Александр Бастрыкин, инициировавший проверку.

На состоявшемся заседании суд отказал соцзащите в ограничении родительских прав. Школьница ранее написала письмо, в котором рассказала, что мама с бабушкой навещают её каждый день, а сама она мечтает оказаться дома. На суде Лиза подтвердила, что хочет жить только с семьёй. Девочка также делилась, что 3 июля у неё день рождения, который она планирует провести с родными.

При этом процесс возвращения ребёнка может затянуться из-за бюрократических проволочек. Однако главное решение уже принято, и справедливость восстановлена.

Напомним, в начале года 13-летнюю девочку из Челябинской области изъяли из семьи и удерживали в детском доме, хотя хотя её маму не лишали родительских прав. По данным Екатерины Мизулиной, история началась с мести соседки, которую ранее осудили за избиение матери ребёнка. После этого женщина вызвала полицию, заявив о неисполнении родительских обязанностей, и школьницу отправили в учреждение. Мать и отчим всё это время пытались вернуть дочь через суд.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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