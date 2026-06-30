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Пожар произошел в посольстве Израиля на Большой Ордынке в Москве

Пожар произошел в двухэтажном здании, расположенном на территории посольства Израиля на улице Большая Ордынка в Москве. По предварительным данным, горела оргтехника на площади пяти квадратных метров. Пламя было оперативно ликвидировано. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».

Пожар произошел в двухэтажном здании, расположенном на территории посольства Израиля на улице Большая Ордынка в Москве. По предварительным данным, горела оргтехника на площади пяти квадратных метров. Пламя было оперативно ликвидировано. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».

По данным Telegram-канала Mash, спасатели не сразу приступили к работе из-за статуса дипломатической неприкосновенности объекта. Для входа спасателей на территорию дипмиссии и проведения работ по тушению пожара требовалось официальное разрешение посла. Обстоятельства происшествия уточняются, говорится в материале.

Днем пожар произошел в квартире на седьмом этаже жилого комплекса «Талисман на Рокоссовского», который расположен на Открытом шоссе в Богородском районе Москвы. Спасатели ликвидировали возгорание.

Кроме того, в этот же день комната консьержа загорелась в подъезде жилого дома в Береговом проезде в столице. Спасатели потушили огонь на площади 15 квадратных метров. Медицинская помощь потребовалась одному человеку, его госпитализировали.

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