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В Калининграде с УК взыскали компенсацию в пользу пострадавшего возле дома ребенка

Ранее в УК утверждали﻿, что инцидент произошел на территории, не предназначенной для пешеходов.

В Калининграде по иску прокуратуры взыскана компенсация морального вреда в пользу ребенка, получившего травмы при падении на придомовой территории. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в январе 2026 года 10-летняя девочка при возвращении из школы упала возле своего подъезда на неочищенной придомовой территории. В результате падения несовершеннолетняя получила компрессионный перелом позвоночника.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с управляющей компании ООО «Лучший дом Суздальская» компенсации морального вреда. По результатам судебного рассмотрения в пользу несовершеннолетней взыскано 150 тыс. рублей. Денежные средства в полном объеме выплачены пострадавшей.

Напомним, ранее в УК утверждали, что инцидент с 10-летней девочкой произошел на территории, не предназначенной для пешеходов. При этом все тротуары были расчищены и обработаны. «Уборка придомовой территории МКД № 11 В по ул. Суздальской проводилась 18.01.2026, тротуары и проезжая часть были очищены от наледи и обработаны пескосоляной смесью. Как было установлено, падение несовершеннолетней девочки произошло возле дома, а именно в месте, где располагается газон и отмостка дома», — подчеркивали в управляющей компании.

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