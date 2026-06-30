В Калининграде с УК взыскали компенсацию в пользу пострадавшего возле дома ребенка

Напомним, ранее в УК утверждали, что инцидент с 10-летней девочкой произошел на территории, не предназначенной для пешеходов. При этом все тротуары были расчищены и обработаны. «Уборка придомовой территории МКД № 11 В по ул. Суздальской проводилась 18.01.2026, тротуары и проезжая часть были очищены от наледи и обработаны пескосоляной смесью. Как было установлено, падение несовершеннолетней девочки произошло возле дома, а именно в месте, где располагается газон и отмостка дома», — подчеркивали в управляющей компании.