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Ракетную опасность объявили в Московской области

Опасность ракетной атаки вечером во вторник, 30 июня, объявили на территории Московской области. Жителей региона призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Кроме того, в региональном РСЧС предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Опасность ракетной атаки вечером во вторник, 30 июня, объявили на территории Московской области. Жителей региона призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Кроме того, в региональном РСЧС предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

— Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Запрещена съемка БВС и работы ПВО. Будьте бдительны и осторожны! При обнаружении БВС или его частей сообщайте по телефону «112», — сказано в сообщении РСЧС в МАКС.

Прошедшей ночью Вооруженные силы Украины ударили по Подмосковью. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Егорьевске после падения украинского дрона погиб младенец. Обломки беспилотников также упали на административное здание в Дубне, никто не пострадал.

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