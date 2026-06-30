Россиянка попала в психушку в Таиланде за кражу собачьего корма

Ранее стало известно, что пропавшая в Таиланде 25-летняя россиянка Шанти Боровских была найдена и госпитализирована на Пхукете. Родственники обратились за помощью к волонтёру Светлане Шерстобоевой, которая рассказала, что девушка жила в Таиланде с ноября 2025 года, искала работу, но у неё не было денег. Позже выяснилось, что Шанти обнажённой упала с третьего этажа жилого комплекса «Патак Вилла-2» на крышу первого, проломив её, и была задержана полицией. Домой в Москву она должна была вылететь 8 июня.