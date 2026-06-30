Автобус столкнулся с Lada Vesta в Самаре, есть пострадавшие

От удара легковушка перевернулась на крышу. В ДТП пострадали четыре человека: 25-летний и 48-летний пассажиры Lada Vesta, а также 75-летний мужчина и 8-летний ребенок, которые ехали в автобусе. В обстоятельствах аварии разбираются полицейские.