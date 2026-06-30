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Автобус столкнулся с Lada Vesta в Самаре, есть пострадавшие

На проспекте Масленникова в Самаре легковушка перевернулась после ДТП с автобусом.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре на проспекте Масленникова столкнулись Lada Vesta и автобус. ДТП произошло 29 июня, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. 28-летний водитель легковушки около 12.20 ехал по проспекту, в районе дома № 8 хотел повернуть налево.

«Водитель автомобиля не предоставил преимущество в движении автобусу марки Lotos, который ехал по маршруту с пассажирами», — следует из пресс-релиза регионального МВД.

От удара легковушка перевернулась на крышу. В ДТП пострадали четыре человека: 25-летний и 48-летний пассажиры Lada Vesta, а также 75-летний мужчина и 8-летний ребенок, которые ехали в автобусе. В обстоятельствах аварии разбираются полицейские.