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Ограничения ввели во всех столичных аэропортах

В столичных аэропортах ввели повсеместные временные ограничения. Об этом во вторник, 30 июня, сообщили в Росавиации.

В столичных аэропортах ввели повсеместные временные ограничения. Об этом во вторник, 30 июня, сообщили в Росавиации.

— Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала «ковeр». Возможны корректировки в расписании полетов. В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, — говорится в публикации от пресс-службы Шереметьево.

— Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское), Шереметьево: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении Росавиации.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Опасность ракетной атаки вечером во вторник, 30 июня, объявили на территории Московской области. Жителей региона призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Кроме того, в региональном РСЧС предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.