Ограничения ввели во всех столичных аэропортах

— Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала «ковeр». Возможны корректировки в расписании полетов. В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, — говорится в публикации от пресс-службы Шереметьево.