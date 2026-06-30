Ограничения ввели во всех столичных аэропортах

В столичных аэропортах ввели повсеместные временные ограничения. Об этом во вторник, 30 июня, сообщили в Росавиации.
— Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала «ковeр». Возможны корректировки в расписании полетов. В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, — говорится в публикации от пресс-службы Шереметьево.
— Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское), Шереметьево: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении Росавиации.
Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.
Опасность ракетной атаки вечером во вторник, 30 июня, объявили на территории Московской области. Жителей региона призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Кроме того, в региональном РСЧС предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.