Жителю Белгородской области грозит пожизненное за убийство трех человек

В свою очередь, в 2025 году было совершено покушение на жизнь находящего в авто мужчины. Он смог уехать с места происшествия. Спустя несколько месяцев покушались на жизнь женщины. Ей в голову был произведен прицельный выстрел. Плотная зимняя одежда спасла её от гибели.