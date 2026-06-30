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Жителю Белгородской области грозит пожизненное за убийство трех человек

В Белгородской области будут судить мужчину за убийство трех человек с 2013 года.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Белгородской области, который совершил три убийства в период с 2013 по 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, первое убийство произошло в сентябре 2013 года. Тогда было обнаружено тело мужчины с пулевым ранением головы. Таким же образом были убиты два мужчины в Белгородском районе в июле 2022 года и в июне 2024-го. Пули были выпущены из одного оружия.

В свою очередь, в 2025 году было совершено покушение на жизнь находящего в авто мужчины. Он смог уехать с места происшествия. Спустя несколько месяцев покушались на жизнь женщины. Ей в голову был произведен прицельный выстрел. Плотная зимняя одежда спасла её от гибели.

Следователи вышли на подозреваемого после анализа записей камер видеонаблюдения. Фигурант дал признательные показания. В ходе обыска были обнаружены пневматическая винтовка и патроны к ней.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Дагестане суд вынес приговор по делу об изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки. Обвиняемый получил пожизненное заключение.