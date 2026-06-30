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«Режим вышел из-под контроля»: Мэр французской коммуны обвинил Киев в покушении на нелояльного бизнесмена

Мэр коммуны Фрежюс на юге Франции Давид Рашлин сделал предположение о возможной причастности киевского режима к покушению на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако. Своё мнение он опубликовал на странице в соцсети X.

Французский политик отметил, что, по предварительным данным, целью нападения стал украинский олигарх, который дистанцировался от Владимира Зеленского и руководства в Киеве. Бизнесмен был ранен.

«Неужели киевский режим окончательно вышел из-под контроля, раз он дошёл до того, что атакует людей, отказывающихся подчиняться его приказам?» — написал он.

Напомним, 29 июня в Монако у жилой многоэтажки сработало взрывное устройство. Ранения получил украинский предприниматель Вадим Ермолаев, а находившася с ним женщина лишилась ног. Журналист Анатолий Шарий связывает случившееся либо с попыткой рейдерского отъёма активов бизнесмена на Украине, либо с его предполагаемым участием в работе нелегальных колл-центров в Днепропетровске. Европейские СМИ пишут, что у работающих над делом следователей в приоритете версия о следе СБУ.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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