«Режим вышел из-под контроля»: Мэр французской коммуны обвинил Киев в покушении на нелояльного бизнесмена

Напомним, 29 июня в Монако у жилой многоэтажки сработало взрывное устройство. Ранения получил украинский предприниматель Вадим Ермолаев, а находившася с ним женщина лишилась ног. Журналист Анатолий Шарий связывает случившееся либо с попыткой рейдерского отъёма активов бизнесмена на Украине, либо с его предполагаемым участием в работе нелегальных колл-центров в Днепропетровске. Европейские СМИ пишут, что у работающих над делом следователей в приоритете версия о следе СБУ.