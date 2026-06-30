В Минздраве рассказали о пермяке, пострадавшем от падения дерева в дождь

Человек получил травмы после падения дерева во время мощного ливня в Перми 30 июня, рассказали в региональном минздраве.
О том, что во дворе дома по улице Крисанова, 5 на пермяка обрушилось дерево местные жители сообщили в телеграм-канале «ЧП Пермь».
На кадрах, опубликованных очевидцами, — накрытый непромокаемой тканью мужчина, лежащий на земле. Его голову защищает от дождя поставленный на землю зонтик. Пострадавшего окружают прохожие.
«Сотрудники скорой помощи приезжали на место происшествия около 19:00. Мужчину увезли в медучреждение. Его состояние уточняется», — рассказали в сайту perm.aif.ru в региональном минздраве.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что из-за мощного дождя в Перми размыло грунт и произошли оползни. Из-за схода песко-гравийного селя на Перми I встали поезда.
О других последствиях мощного ливня в Перми, который ужаснул горожан и парализовал улицы, сайт perm.aif.ru подробно рассказывал в отдельном материале.