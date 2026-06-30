Собака, которую унесло смерчем вместе с конурой, вернулась домой

Собаку в будке унесло смерчем в городе Кушва Свердловской области. Об этом пишет 360.ru.
Конуру подняло в воздух и унесло в лес, как фургон в сказке «Волшебник Изумрудного города». Находившейся внутри собаке Багире удалось не только выжить, но и найти дорогу домой.
«Мы ее искали-искали в окрестностях… Найти не могли. Решили, что где-то под завалами. А она потом вернулась», — рассказал хозяин животного Юрий.
Он добавил, что Багира сильно нервничает из-за произошедшего, но серьезных травм не получила. При этом конуру найти не удалось.
Что касается дома Юрия, то он восстановлению не подлежит.