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В Тюменской области выявили ОПГ, укравшую 16 млн рублей у бойцов СВО

Следственные органы выявили ОПГ из 12 человек, участвовавших в схеме по хищению денежных средств у бойцов СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Тюменской области следственные органы СК России выявили ОПГ, укравшую 16 млн рублей у бойцов специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам следствия, в 2025 году в состав преступной группировки вошли 12 человек, жителей Тюмени и Ханты-Мансийска. План по хищению средств у бойцов СВО разработал бывший военнослужащий.

Обвиняемые искали людей, готовых заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО. После этого злоумышленники получали данные о поступлении выплат и оформляли поддельные заявления на перевод средств при помощи банковского работника, который являлся участником ОПГ.

Ранее KP.RU сообщал, что в Красноярске раскрыли схему кражи выплат участникам спецоперации. Злоумышленники оформляли фиктивные браки с военнослужащими, входящими в зону СВО. Сумма ущерба составила более 9 млн рублей.