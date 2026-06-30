В Тюменской области выявили ОПГ, укравшую 16 млн рублей у бойцов СВО

Обвиняемые искали людей, готовых заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО. После этого злоумышленники получали данные о поступлении выплат и оформляли поддельные заявления на перевод средств при помощи банковского работника, который являлся участником ОПГ.