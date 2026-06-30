В Тюменской области выявили ОПГ, укравшую 16 млн рублей у бойцов СВО

В Тюменской области следственные органы СК России выявили ОПГ, укравшую 16 млн рублей у бойцов специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно материалам следствия, в 2025 году в состав преступной группировки вошли 12 человек, жителей Тюмени и Ханты-Мансийска. План по хищению средств у бойцов СВО разработал бывший военнослужащий.
Обвиняемые искали людей, готовых заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО. После этого злоумышленники получали данные о поступлении выплат и оформляли поддельные заявления на перевод средств при помощи банковского работника, который являлся участником ОПГ.
Ранее KP.RU сообщал, что в Красноярске раскрыли схему кражи выплат участникам спецоперации. Злоумышленники оформляли фиктивные браки с военнослужащими, входящими в зону СВО. Сумма ущерба составила более 9 млн рублей.