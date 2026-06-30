Росавиация: Ограничения на полеты в столичных аэропортах сняли

Опасность ракетной атаки 30 июня объявили на территории Московской области. Жителей региона призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Кроме того, в региональном РСЧС предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. В 21:24 предупреждение было отменено.