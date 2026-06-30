Росавиация: Ограничения на полеты в столичных аэропортах сняли

Ограничения на полеты в столичных аэропортах сняли. Об этом во вторник, 30 июня, сообщили в пресс-службе Росавиации.
— Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское), Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Ограничения вводили вечером того же дня для обеспечения безопасности полетов.
Опасность ракетной атаки 30 июня объявили на территории Московской области. Жителей региона призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Кроме того, в региональном РСЧС предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. В 21:24 предупреждение было отменено.