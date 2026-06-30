МЧС: в Калининграде прохожие поймали выпавшего из окна четвертого этажа ребенка

Во вторник, 30 июня, в Калининграде 2-летний ребенок выпал из окна жилого дома. Не допустить трагедии помогли прохожие. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
«30 июня в 16:45 от оператора “Системы-112” поступило сообщение о том, что на улице Тургенева из окна 4-го этажа выпал ребенок. Подоспевшие очевидцы успели поймать малыша. Без видимых травм мальчика направили в Детскую областную больницу», — сообщили в ведомстве.
МЧС вновь призывает родителей установить на окна блокираторы, не оставлять детей без присмотра и не позволять им играть на подоконнике.
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