Отбой ракетной опасности объявили в Московской области. Об этом во вторник, 30 июня, сообщили в региональном управлении РСЧС.
— Отбой ракетной опасности объявлен на территории Московской области, — говорится в публикации ведомства в мессенджере МАКС.
Опасность ракетной атаки объявили на территории Московской области вечером того же дня. Жителей региона призывали оставаться дома и не подходить к окнам. Кроме того, в региональном РСЧС предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.
В тот же день в столичных аэропортах ввели повсеместные временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Позже ограничения сняли.