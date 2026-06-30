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Отбой ракетной опасности объявили в Московской области

Отбой ракетной опасности объявили в Московской области. Об этом во вторник, 30 июня, сообщили в региональном управлении РСЧС.

Отбой ракетной опасности объявили в Московской области. Об этом во вторник, 30 июня, сообщили в региональном управлении РСЧС.

— Отбой ракетной опасности объявлен на территории Московской области, — говорится в публикации ведомства в мессенджере МАКС.

Опасность ракетной атаки объявили на территории Московской области вечером того же дня. Жителей региона призывали оставаться дома и не подходить к окнам. Кроме того, в региональном РСЧС предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

В тот же день в столичных аэропортах ввели повсеместные временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Позже ограничения сняли.

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