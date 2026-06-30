В Пакистане при обрушении крыши учебного центра погибли не менее 14 детей

Разбор завалов в Лахоре. Видео © X / RastiHaber1.
По данным правоохранителей, поисковые работы на месте трагедии уже завершены. Из-под завалов спасатели извлекли свыше двадцати человек. Восемь несовершеннолетних и один преподаватель госпитализированы с многочисленными травмами.
Обстоятельства случившегося выясняются. По факту обрушения начато расследование. Полиция уже задержала двух подозреваемых, включая собственника здания.
А накануне председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес озвучил данные о последствиях мощного землетрясения. Стихия повредила или полностью разрушила свыше 770 зданий. Бедствие затронуло более 2,5 тысячи строений и объектов инфраструктуры, из них 189 обрушились полностью.
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