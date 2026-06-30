Косатки напали на яхту норвежца и сломали руль

Оставшись без управления, яхта начала дрейфовать. В этот момент косатки, по словам очевидцев, с любопытством изучали судно, а их детеныши играли с оторванными обломками. Эпизод сняли на видео. Экипаж принял решение не предпринимать ответных действий и не применять силу против хищников. «Если косатки захотят уничтожить лодку, они сделают это без особых усилий», — пояснил Соммер, призвав сохранять спокойствие в подобных ситуациях.