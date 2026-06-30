Косатки напали на яхту норвежца и сломали руль

На яхту, следовавшую с Багамских островов в Испанию, напала стая иберийских косаток. Инцидент произошел у берегов Гибралтара, агрессивные млекопитающие кружили возле судна около трех часов, сообщает Daily Mail.
По словам находившегося на борту норвежца Йокке Соммера, киты не проявляли интереса к яхте, пока капитан не запустил двигатель. После этого одна из крупных особей атаковала судно и сломала руль. «Они разнесли все вдребезги, у нас больше нет управления», — цитирует издание слова Соммера.
Оставшись без управления, яхта начала дрейфовать. В этот момент косатки, по словам очевидцев, с любопытством изучали судно, а их детеныши играли с оторванными обломками. Эпизод сняли на видео. Экипаж принял решение не предпринимать ответных действий и не применять силу против хищников. «Если косатки захотят уничтожить лодку, они сделают это без особых усилий», — пояснил Соммер, призвав сохранять спокойствие в подобных ситуациях.
Также Соммер дал рекомендацию, как оторваться от преследующих судно косаток. По его словам, эффективным методом является опорожнение туалетного бака прямо по курсу хищников. Этот совет основан на личном опыте плавания в водах, где орудуют иберийские косатки.
Иберийские косатки, обитающие у побережья Пиренейского полуострова, уже не первый раз попадают в новостные сводки из-за нападений на яхты. Ученые связывают такое поведение с обучением молодого поколения охоте на крупных китов: по одной из версий, морские млекопитающие используют парусные суда в качестве импровизированных тренажеров для отработки тактики атаки.
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