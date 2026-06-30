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Силы ПВО за день сбили 121 беспилотник ВСУ над регионами России

Минобороны рассказало о работе сил противовоздушной обороны.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России за день, в период с семи утра до 21 часов вечера, сбили 121 беспилотника ВСУ над регионам страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

Согласно данным оборонного ведомства, дроны были уничтожены над 14 регионами. Среди них — Московский регион, Крым и Краснодарский край. Кроме того, система ПВО ликвидировала БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями.

Минобороны РФ также сообщило, что цели были уничтожены над акваторией Азовского моря.

Ранее KP.RU передавал сообщение военного ведомства о результатах работы ПВО ночью. По сведениям Минобороны РФ, военные уничтожили 419 беспилотников ВСУ над 19 регионами страны.

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