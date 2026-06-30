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Отца-одиночку из Кривого Рога мобилизовали, так как экс-супруга не лишена прав

В Кривом Роге мужчину, который самостоятельно воспитывает пятилетнюю дочь, признали годным к службе и отправили в воинскую часть. Как сообщили в Днепропетровском областном ТЦК, он прошёл военно-врачебную комиссию и мобилизован.

В военкомате заявили, что решение суда о разводе не содержит указания на лишение матери родительских прав, поэтому она также обязана заниматься воспитанием ребёнка. На этом основании мужчине отказали в отсрочке.

При этом директор детского сада, куда ходит девочка, рассказала, что мать не участвует в жизни ребёнка уже три года. Таким образом, фактически отец остаётся единственным опекуном, но юридически это не было оформлено, что и позволило мобилизовать его.

Напомним, накануне сообщалось, что в Кривом Роге сотрудники ТЦК мобилизовали 34-летнего отца-одиночку, несмотря на то, что он воспитывает пятилетнюю дочь, мать которой отказалась от неё три года назад, и он дважды получал отказ на отсрочку, а директор детсада безуспешно пыталась добиться его освобождения. Впоследствии депутат Алексей Гончаренко* сообщил, что девочку, которая ночевала у директора сада, забрал её дедушка — отец мобилизованного.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.