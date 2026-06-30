Отца-одиночку из Кривого Рога мобилизовали, так как экс-супруга не лишена прав

Напомним, накануне сообщалось, что в Кривом Роге сотрудники ТЦК мобилизовали 34-летнего отца-одиночку, несмотря на то, что он воспитывает пятилетнюю дочь, мать которой отказалась от неё три года назад, и он дважды получал отказ на отсрочку, а директор детсада безуспешно пыталась добиться его освобождения. Впоследствии депутат Алексей Гончаренко* сообщил, что девочку, которая ночевала у директора сада, забрал её дедушка — отец мобилизованного.