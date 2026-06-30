Глава Перми рассказал об устранении последствий разрушительного ливня

Глава Перми попросил горожан быть внимательными при передвижении по городу, обходить затопленные участки и не стоять на местах проведения работ. Автомобилистам он посоветовал соблюдать разумную дистанцию и скоростной режим. Подробнее о последствиях мощного ливня в Перми, который ужаснул горожан и парализовал улицы, сайт perm.aif.ru рассказывал в отдельном материале.