Глава Перми рассказал об устранении последствий разрушительного ливня

Глава Перми Эдуард Соснин рассказал об устранении последствий разрушительного ливня, накрывшего Пермь вечером 30 июня.
Речь идёт об обильном дожде, который буквально парализовал город, когда пермяки направились домой после окончания рабочего дня. Многие улицы затопило, пробки достигли максимальных десяти баллов, часть поездов не смогли продолжить путь, на некоторых участках дорог размыло грунт, а на одного из жителей упало дерево.
По словам Эдуарда Соснина, дорожные и коммунальные службы уже приступили к устранению последствий ливня. Сейчас специалисты прочищают ливневые канализации, откачивают воду из самых проблемных точек, убирают упавшие деревья.
«Мощный ливень привёл и к серьёзным повреждениям, — подчеркнул он. — На набережной отмечено сползание земли, поломаны некоторые элементы благоустройства и зелёные насаждения. Замечены участки дорог, где из-за размыва грунта образовались провалы. Для устранения последствий на места выехали бригады, им подвозят всю необходимую технику. Опасные зоны ограждают. Службы будут продолжать работу до полного устранения последствий», — объяснил чиновник.
Глава Перми попросил горожан быть внимательными при передвижении по городу, обходить затопленные участки и не стоять на местах проведения работ. Автомобилистам он посоветовал соблюдать разумную дистанцию и скоростной режим. Подробнее о последствиях мощного ливня в Перми, который ужаснул горожан и парализовал улицы, сайт perm.aif.ru рассказывал в отдельном материале.